Zubiena, motociclista di 21 anni ferito alla gamba dopo lo scontro con un'auto

È finito in ospedale il centauro torinese di 21 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto.

È successo ieri pomeriggio nel comune di Zubiena. Stando alle informazioni raccolte, il giovane avrebbe riportato un taglio ad una gamba. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Ai Carabinieri il compito di accertare la dinamica del sinistro.

A Vigliano Biellese, invece, è avvenuto ieri mattina uno scontro tra auto e ciclista in via Milano. Non sono note le condizioni di salute di quest'ultimo. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di rito.