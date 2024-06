Lite in famiglia, marito si scaglia contro i Carabinieri e ne morde uno alla gamba: arrestato (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri per una lite in famiglia, alla fine viene arrestato il marito per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

È successo nei giorni scorsi, nel basso Biellese: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe innervosito a causa della presenza in casa delle forze dell'ordine e ne sarebbe nata una colluttazione. Finito a terra, avrebbe morso la gamba di un militare. Per questo motivo, sono scattate le manette nei suoi confronti.

In seguito, il biellese è comparso nell'udienza di convalida, assieme al suo legale Sergio Gronda: al termine, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte la settimana.