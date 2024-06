2 Giugno, Pichetto: “Principi di libertà, uguaglianza e solidarietà sono ancora la bussola che ci orienta alle sfide del futuro”

“Il 2 giugno del 1946 ha rappresentato per l’Italia una chiamata alla responsabilità: oggi quei principi costituzionali di libertà, uguaglianza e solidarietà, che da quel voto discendono, rappresentano ancora la bussola che ci orienta di fronte alle complesse sfide che ci aspettano. Sul fronte della sicurezza energetica, del cambiamento climatico e della salvaguardia dell’ambiente, come Mase e come Governo abbiamo un impegno importante nei confronti dei cittadini, soprattutto i più giovani, e del loro futuro. Una responsabilità, a servizio del Paese, affinché si possa guardare al domani con ancora più chiarezza e serenità”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.