Il dialogo con la bellezza di Beauty Med: rivitalizzare la pelle del collo e del décolleté e contrastare gli effetti dell’esposizione al sole

L’estate si avvicina! Con essa le lunghe giornate di sole e la voglia di stare all’aria aperta. Tuttavia, l’esposizione prolungata ai raggi del sole può influenzare profondamente l’aspetto e l’idratazione della pelle, causandone l’invecchiamento precoce.

L'esposizione solare, infatti, induce le cellule cutanee a produrre radicali liberi che sono la causa principale dei danni causati alla pelle. Soprattutto, però, le radiazioni UVB, provocano la riduzione di acido ialuronico, una sostanza naturalmente presente nel derma, essenziale per mantenere la tonicità e l’elasticità. Le parti del corpo maggiormente sensibili al fotoinvecchiamento sono il collo e il décolleté, due aree estremamente delicate, in quanto caratterizzate dalla pelle sottile e sottoposte ad una maggiore esposizione al sole. È quindi molto importante averne sempre cura, proprio come si fa con il viso.

Come contrastare e prevenire l’invecchiamento precoce?

Bastano piccoli accorgimenti quali l’utilizzo di creme idratanti e l'impiego di un esfoliante delicato per eliminare le cellule morte. Anche la postura può influire sulla formazione di rughe e linee, specialmente quando si utilizzano smartphone, tablet e pc: avere il collo e il busto ben disteso evita che la pelle si segni.

È fondamentale, poi, ricordarsi di applicare la protezione solare anche in questi punti. Questo aiuterà a prevenire, non solo le rughe ma anche le macchie scure antiestetiche. Si tratta di piccoli gesti che, se compiuti quotidianamente, possono risultare davvero efficaci per prevenire l'invecchiamento precoce.

Ringiovanire e rivitalizzare la pelle con l’acido ialuronico

Per aiutare i pazienti a prendersi cura del collo e del décolleté, lo staff di Beauty Med utilizza la nuova molecola Hyal Sistem ACP, un dispositivo medico a base di acido ialuronico. Attraverso piccole semplici iniezioni, il gel penetra in profondità, integrando la normale quantità di acido ialuronico.

Solitamente, a seconda delle condizioni cutanee e della risposta al trattamento del singolo paziente, sono necessarie da 2 a 3 sessioni ad intervalli di 2-3 settimane. I cicli di trattamento possono essere ripetuti ogni 6-8 mesi. Dopo sole 2 settimane dalla prima applicazione si può notare una riduzione delle rughe sottili, così come di eventuali cicatrici derivate da ustioni, ferite chirurgiche e traumi cutanei.

In generale, la pelle appare visibilmente più elastica e rassodata per un ringiovanimento duraturo e senza rischi.

