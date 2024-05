Vigliano, rubato il contatore dell'illuminazione pubblica. Il Comune: “Vandali senza scrupoli”

Nella scorsa notte, in via Felice Trossi, è stato rubato il contatore della pubblica illuminazione, a servizio della zona compresa fra la ferrovia e l’incrocio con via Quintino Sella. Lo segnala il comune di Vigliano Biellese sul proprio sito.

“L'episodio increscioso ha comportato interventi immediati del Comune, dell’Enel e del gestore del servizio per ovviare al black out, provocato da vandali senza scrupoli e senza alcun rispetto per la cosa pubblica che ci si augura possano essere assicurati alla giustizia al più presto” si legge nella nota.