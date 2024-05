Lieto evento nella Giornata mondiale delle Api: nuovo sciame all’Oasi “casiddos de “Nuraghe Chervu”

Oggi 20 maggio Giornata mondiale delle Api. Istituita dalle Nazioni Unite il 20 dicembre 2017 si festeggia ogni anno a maggio, data non casuale visto che nell’emisfero boreale maggio è il mese centrale per l’impollinazione e nell’emisfero australe corrisponde alla produzione del miele e lavorazione dei suoi derivati.

È importante sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore delle api al di là della produzione di miele: esse sono fondamentali per la nostra sopravvivenza eppure, a causa dell’impatto umano, rischiano di scomparire. Pesticidi, squilibri idrici, cambio climatico ne stanno determinando un progressivo declino assieme agli altri impollinatori a causa dell'impoverimento di biodiversità.

Non dappertutto, per fortuna. Nel nostro Biellese che può essere ancora considerato un territorio fortunato sotto questo aspetto, le avversità climatiche di questi giorni hanno compromesso la produzione di miele ma non la vitalità delle api, tanto che nei giorni passati all’Oasi delle api che sorge presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu” abbiamo assistito a un lieto evento con l’uscita di uno sciame che è stato prontamente catturato. Ora le famiglie sono tre, giusto in tempo per la visita di una scolaresca delle elementari che verrà a trovarci lunedì 27 maggio alle ore 14.00 e alla quale racconteremmo tante cose belle su questo mondo affascinante.

Prenotazioni per visite guidate gratuite nei giorni di martedì e di mercoledì, dalle ore 18:00 in poi.