Biella, il nuovo prefetto si è insediato: ecco le prime parole di Elena Scalfaro

Nella giornata di oggi, 20 maggio, si è insediato il nuovo Prefetto della provincia di Biella, Elena Scalfaro. Laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione di avvocato, ha iniziato la carriera prefettizia nel 1990 come Vice Consigliere di Prefettura.

Molti gli incarichi ricoperti presso gli Uffici territoriali del Governo, tra i quali, in particolare, il ruolo di Dirigente dell'Area I "Ordine e Sicurezza Pubblica" e di Dirigente Area II "Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali" presso la Prefettura- UTG di Catanzaro, Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro e della Prefettura di Crotone. Svariati, altresi, i commissariamenti svolti presso Comuni sciolti, anche, per infiltrazioni mafiose. Il nuovo Prefetto della provincia ha, inoltre, ricoperto il prestigioso incarico di Capo di Gabinetto del Presidente Giunta Regione Calabria.Da ultimo ha svolto la funzione di Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano.

Questo il saluto che il Prefetto rivolge alla comunità biellese: "Sono onorata di assumere le funzioni di Prefetto di Biella. Al Consiglio dei Ministri desidero esprimere il mio grazie per la fiducia, assicurando che espleterò l'incarico conferito con il massimo impegno, responsabilità e spirito di servizio. Mi è gradito rivolgere il più fervido e cordiale saluto ai cittadini di questa Provincia, ai Parlamentari, al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, ai Sindaci, alle Autorità religiose, politiche, civili e militari, alla Magistratura, alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, agli esponenti e rappresentanti del mondo economico, delle organizzazioni dei lavoratori, ai responsabili e agli operatori degli organi d'informazione, alle organizzazioni ed associazioni di volontariato, culturali e sportive, ricreative e di servizi e ai dirigenti degli uffici pubblici tutti. Mi farò carico delle istanze della comunità, dedicando ogni attenzione al rispetto dei diritti della persona, al buon andamento delle Autonomie e delle Pubbliche Amministrazioni. Nello spirito di leale collaborazione, indirizzerò ogni energia al servizio del bene Prefettura di Biella Ufficio Territoriale del Governo comune della società biellese per l'affermazione dei valori di coesione sociale e solidarietà sanciti dalla Costituzione. Confido nel prezioso sostegno di tutti, nell'operosità e nello spirito di iniziativa della laboriosa ed intraprendente popolazione per risolvere insieme le problematiche di questo territorio, così ricco di storia, imprenditoria e cultura. Con questi sentimenti, formulo gli auguri più fervidi e sinceri di reciproco buon lavoro".