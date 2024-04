Rally Lana Revival, ecco come cambia la viabilità a Biella nel weekend

In occasione del 2° Rally della Lana Revival sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati, veicoli al seguito della manifestazione adeguatamente riconoscibili e residenti/autorizzati in ingresso e uscita di passi carrai presenti, nonché mezzi di soccorso, dalle 12 di sabato 6 aprile alle 7 di domenica 7 aprile, nelle seguenti aree: piazza Martiri della Libertà, tutta la piazza eccetto area per accesso a passo carraio presente; via Seminari, da via Vescovado/Arnulfo a via Duomo/Amendola; via Duomo, da via Amendola a via Battistero.