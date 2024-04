Lauretana, fatturato in ascesa: ai dipendenti un premio straordinario di 1.500 euro

In foto il presidente Giovanni Vietti

Lauretana, azienda piemontese che imbottiglia l’acqua più leggera d’Europa, ha annunciato oggi l’assegnazione di un premio straordinario di 1.500 euro a tutto il personale dipendente, come riconoscimento dei risultati raggiunti recentemente e per celebrare un anno speciale: quello del 60° anniversario dalla fondazione.

La decisione riflette l’impegno costante di Lauretana nei confronti dei propri collaboratori e sottolinea l’importanza che il capitale umano riveste per l’azienda di Graglia, molto legata al suo territorio (oltre l’80% dei dipendenti risiede in un raggio di 15 km dallo stabilimento).

Già insignita della Medaglia di Platino Ecovadis, Lauretana conferma, anche attraverso questo gesto, il costante impegno per la sostenibilità, in questo caso relativa al benessere sociale.

Il presidente Giovanni Vietti dichiara: “Lauretana è da sempre impegnata a creare un ambiente lavorativo positivo e gratificante per i propri dipendenti. In un anno che ha sancito un ulteriore step di crescita, questo premio è un modo tangibile per riconoscere il contributo fondamentale di ogni persona al successo dell’azienda”.