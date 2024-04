Liberata e di nuovo transitabile, la strada che porta a Tavigliano, FOTO

Aggiornamento di domenica 31 marzo ore 8,30

Tavigliano non è più isolato. I Vigili del Fuoco, con l'ausilio di alcune ditte intervenute sul posto, hanno provveduto a rimuovere la pianta che era caduta sulla strada in via Loiodice da parco della casa di riposo di Andorno. Si è trattato di un intervento molto lungo che è terminato solo intorno alle 2 di notte.

I fatti

Tavigliano è isolato a causa di una grossa pianta caduta sulla strada che da Andorno va a Tavigliano. Al momento sul posto ci sono i Vigili del Fuoco col sindaco per verificare la situazione e coordinare al più presto la rimozione.

In corso diversi interventi in tutto il biellese a causa delle forti piogge.