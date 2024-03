SPORT |

Pioggia di medaglie per il Team In Sport Rane Rosse Biella

Pioggia di medaglie per il Team In Sport Rane Rosse Biella

Team In Sport Rane Rosse di Biella protagonista ai Campionati Regionali invernali della Lombardia, rassegna ospitata dalla città di Milano nei week end del 16-17 e 23-24 marzo. Sono stati 11 i titoli regionali conquistati, con 7 argenti e 5 bronzi portati a casa dagli atleti allenati dal tecnico Riccardo Mosca. Pietro Remorini fa incetta di titoli tra i ragazzi 2008: primo nei 100 e 200 dorso, nei 200 delfino e nella staffetta 4x100 stile libero, inoltre secondo con la 4x100 mista. Per Tommaso Ngakoutou titolo regionale nei 100 e 200 dorso cadetti, terzo posto nei 200 misti, secondo nella 4x100 mista. Luca Di Lonardo sul gradino più alto del podio nella staffetta 4x100 stile libero juniores, oltre che secondo nei 50 stile libero e terzo nei 50 dorso. Alessandro Raichert è secondo nei 100 delfino ragazzi 2009. Leonardo Picariello conquista il titolo regionale nei 200 rana ragazzi 2010. Sofia Pranio vince i 100 e 200 rana e i 400 misti ragazze 2011 ed e terza nei 200 misti. Maria Pranio terza nei 100 dorso ragazze 2011. Andrea Maia Narchialli terza nei 50 delfino seniores, Giorgia Caneparo seconda nei 100 delfino ragazze 2011. Bodgan Edoardo Chiriac secondo con la staffetta 4x100 mista ragazzi.

c. s. In Sport g. c.