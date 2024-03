Cossato: Colpito dalla ruota di un mezzo riporta trauma toracico, incidente sul lavoro in azienda agricola

In una azienda agricola di Cossato ieri, 22 marzo, i soccorritori del 118 sono intervenuti per condurre in Ospedale un uomo rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Pare che il malcapitato sia stato colpito dalla ruota di un mezzo e cadendo abbia riportato un trauma toracico. Trasportato al pronto soccorso cosciente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i Carabinieri per raccogliere tutte le informazioni del caso.