Tir contro auto sulla Ivrea-Santhià, un ferito

Brutto incidente in queste ore lungo la bretella Ivrea - Santhia in direzione Santhia. In attesa di ricostruire le cause e la dinamica che hanno portato allo scontro, si sa che sono rimasti coinvolti un autoarticolato e un'autovettura.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale di Ivrea dove è stato affidato alle cure dei medici. Al momento si registrano disagi e forti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la Polizia Stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza.