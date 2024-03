19 marzo, auguri a tutti i papà!

Auguri a tutti i papà del mondo. Oggi, 19 marzo, festeggiamo i papà e non solo in Italia. In molte zone del mondo esiste un giorno dedicato a questa figura, anche se la data non è sempre la stessa.

In Italia, per esempio, San Giuseppe è diventata festa inserita nel calendario dal 1479, per decisione di Papa Sisto IV, anticamente si festeggiava invece il 20 luglio.

Ci sono anche alcuni dolci tipici della festa del papà, quali sono? A Roma ci sono i Bignè di San Giuseppe che vengono tradizionalmente preparati fritti. A Napoli c’è la zeppola di San Giuseppe, realizzata con pasta choux, fritta o al forno con sopra crema pasticcera e marmellata di amarene. In Toscana e in Umbria c'è la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta, in Emilia-Romagna la raviola e in Molise c’è il calzone di San Giuseppe.