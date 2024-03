Masserano, la Biblioteca Angolo Libro compie un anno: un aperitivo per festeggiare tutti assieme (foto di repertorio)

La Biblioteca Angolo Libro di Masserano compie un anno. Per festeggiare il lieto evento è in programma un aperitivo per domenica prossima, 24 marzo, alle 11. Nel corso dell'evento verranno premiati i vincitori dei concorsi Mimosa e San Valentino.