Biella, restyling del Totem al Centro Commerciale Gli Orsi

Questa settimana si sono ultimati i lavori di restyling del Totem del Comune di Biella presso il Centro Commerciale Gli Orsi. La postazione restaurata con una grafica nuova e accattivante, è dotata di due schermi che fanno passare alcune immagini temporizzate su cui appaiono alcuni QRCODE che possono essere inquadrati dai cittadini con il proprio smartphone per accedere alle informazioni e ai servizi online del Comune di Biella, alle rassegne culturali e agli eventi in calendario previsti in città ed al sito Di Biella Città Creativa UNESCO.

Con un semplice click dal proprio cellulare sui QRCODE proiettati, si potranno raggiungere le seguenti sezioni: Sito Città di Biella; Sportello Unico Digitale; Polo Bibliotecario; Pagine Social; www.visit.biella.it ; Canale Telegram per servizi online Comune di Biella; Eventi culturali e sportivi previsti in città.

L’Assessore alla Cultura e all’Innovazione Tecnologica del comune di Biella Massimiliano Gaggino commenta: “Il Totem informativo presso il Centro Commerciale Gli Orsi era nato durante il mio primo mandato da assessore presso la città di Biella, tuttavia con il passare degli anni le esigenze dell’utenza variano e dunque abbiamo voluto aggiornare le modalità di accesso per essere più vicini alla nostra cittadinanza. Con un semplice tocco sul proprio smartphone si potrà accedere ai servizi online, acquisire informazioni ed essere aggiornati sulle prossime manifestazioni e sui prossimi eventi culturali e sportivi. Questo totem rappresenta la giusta sintesi dei miei assessorati perché proprio attraverso la tecnologia siamo sempre più in grado di far sentire la nostra vicinanza alla popolazione e facilitare i cittadini che intendono rapportarsi con l’istituzione comunale ma anche raggiungere l’utenza promuovendo gli eventi culturali previsti in città”.