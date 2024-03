8 marzo, dall’assessore Caucino un premio al Centro per l’Allattamento Materno di Ronco Biellese

L’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, accompagnata da Cristina Patelli, ha consegnato, oggi, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, una pergamena ufficiale, firmata anche dal presidente della Regione, Alberto Cirio, alla presidente dell’Associazione «Centro per l’Allattamento materno» ODV, Paola Paschetto.

L’associazione ha sede a Ronco Biellese, è attiva in tutto il territorio e la pergamena vuole essere un riconoscimento per l’importante attività svolta in questi anni. Tanti i servizi offerti: l’assistenza alle madri in gravidanza, la promozione della cultura dell’allattamento, la consulenza telefonica gratuita, l’organizzazione di incontri e corsi sull’allattamento, lo svezzamento e la gravidanza. Il tutto per informare, aiutare e sostenere le madri nell’esperienza dell`allattamento e della genitorialità.

Secondo gli esperti l’allattamento al seno è uno straordinario investimento sulla salute per il proprio piccolo. Grazie alle sue proprietà, infatti, il latte materno è in grado di favorire un corretto sviluppo del bambino e proteggerlo da molte malattie. È ormai condiviso a livello internazionale che l’allattamento per il bambino riduce l’incidenza e la durata delle gastroenteriti, protegge dalle infezioni respiratorie e riduce il rischio di sviluppare allergie. Non solo il bambino, ma anche la mamma ha notevoli vantaggi sulla salute nella fase successiva al parto.

«Credo molto nell’importanza dell’allattamento naturale - ha spiegato l’assessore Caucino - e con questo piccolo riconoscimento la Regione e la sottoscritta vogliono ringraziare la presidente Paschetto e il Centro per l’Allattamento materno per la grande attività svolta quotidianamente a favore delle donne, un’attività non sempre visibile e valorizzata a dovere».

«Mi rendo conto - prosegue Caucino - che spesso molte donne sono ostacolate, per non dire impossibilitate, a praticare questo atto naturale per via degli impegni professionali sempre più pressanti. Non a caso il mio assessorato lavora, fin dal primo giorno, per creare le migliori condizioni affinché si possa conciliare la vita lavorativa con quella di donna e mamma, attraverso numerosi strumenti, non ultimo il rafforzamento del welfare aziendale».

Aggiunge Patelli: «L’associazione è un fiore all’occhiello del nostro territorio. Da vent’anni ha supportato e continua a supportare le future mamme e le mamme che desiderano allattare il loro bambino. L’ allattamento al seno è fondamentale per la salute del bambino, non solo nei primi anni di vita, ma anche nell’età adulta, così come è importante per la salute della mamma stessa».