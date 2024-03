AMSAP in visita alla Domus Laetitiae: la prima uscita del 2024.

“Iniziamo la stagione con una buona azione!”

Questo il messaggio che il Direttivo di AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella, ha diffuso in questi giorni nelle chat WhatsApp del Club, per promuovere il primo appuntamento dell’anno come sempre dedicato alla visita benefica alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca .

“Purtroppo, a causa della pioggia, non abbiamo potuto far fare un giro sulle nostre auto agli ospiti della struttura - ha spiegato il Presidente di AMSAP, Carlo Tarello -, però li abbiamo incontrati nel loro Salone delle Feste ed è stato come sempre un momento molto toccante!”.

La visita benefica alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca è una tradizione che il Club biellese porta avanti da più di vent’anni.

La struttura è una Cooperativa di Solidarietà Sociale che, dal 1984, si occupa di tematiche relative alla disabilità intellettivo / relazionale / mentale e che, negli anni, ha sviluppato tutta una serie di servizi (residenze, centri diurni, integrazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza educativa territoriale, inserimento lavorativo e altro ancora) che svolge sul territorio biellese. Ha attualmente 150 soci, offre servizi a circa 600 famiglie e, nella sede di Sagliano, ospita 69 persone.

“Questo è un anno per noi molto importante - ha spiegato, dando il benvenuto agli ospiti, il Presidente della struttura, Claudio Medda -, perché la Domus è stata creata nel 1984 e quindi quest’anno compie quarant’anni!”.

Dopo l’intervento del Presidente è stato proiettato un video riassuntivo dell’attività della Cooperativa, al termine del quale il Vicepresidente di AMSAP, Guido Gili, ha consegnato al Presidente Domus il tradizionale contributo di 1.000 euro del Club.

“Li utilizzeremo anche quest’anno per migliorare la nostra struttura” ha commentato Medda; “in particolare li dedicheremo alla sistemazione di un pezzo del nostro parcheggio, così da renderlo più fruibile per le famiglie e tutti i nostri visitatori”.

A seguire c’è stato il tradizionale piccolo rinfresco offerto dagli ospiti della struttura alla delegazione AMSAP; e poi la visita, su al terzo piano, alla “ Stanza Sensoriale ” che è stata realizzata con il contributo erogato da AMSAP nel 2023. “Prima questo era un piccolo refettorio - ha spiegato Erika, un’operatrice della struttura - Ora è diventata un’area attrezzata, con lampade colorate, musica di sottofondo, un proiettore e materassini per sdraiarsi … insomma un’area “relax” molto utile e apprezzata, a cui i ragazzi possono accedere autonomamente. Ha un notevole effetto calmante, anche nei confronti di persone che solitamente sono molto irrequiete!”.

Il gruppo AMSAP è poi tornato nel Salone per i saluti finali. “Non possiamo che fare un applauso a tutti voi che operate qui alla Domus per l’impegno e la dedizione con cui seguite questi ragazzi - ha commentato il Consigliere AMSAP, Mario Banfo - Continuate così, il nostro Club seguiterà a essere al vostro fianco!” ha aggiunto il Presidente Carlo Tarello.

“Non è detto che perché uno è diversamente abile debba diversamente vivere…”

Marcello Severino, familiare Domus