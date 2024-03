Protezione Civile di Ponderano, il presidente Michele Trotta premiato dal Ministro Musumeci

Sabato 2 marzo abbiamo avuto il piacere di essere presenti alla visita del ministro per la Protezione Civile del Governo Meloni Nello Musumeci. La nostra Associazione può vantare una delle poche sezioni giovanili d’Italia, nata da un progetto con le scuole nel 2016 e che ha raggiunto un buon numero di volontari negli anni successivi. Un ringraziamento a Cleto Canova, responsabile operativo e guida del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Biella.

Il Ministro nel suo discorso ha ribadito la vicinanza a tutti i volontari e la gratitudine per il loro impegno e la loro determinazione. Parole che ci rendono orgoglio per un progetto come il nostro che rimane unico in Piemonte.

Tra i premiati per la missione in Emilia Romagna anche il nostro Presidente Michele Trotta. Il nostro prossimo obiettivo è far ripartire la nostra sezione giovani dopo una piccola battuta d’arresto nelle iscrizioni degli ultimi anni.