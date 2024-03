Fine settimana impegnativo anche per la Protezione Civile di Vigliano Biellese FOTO

Il fine settimana di intense piogge ha visto il gruppo di Volontari di Vigliano Biellese (V.V.B.) impegnato in numerose uscite per il monitoraggio dei comuni di Vigliano, Mongrando, Sandigliano e Benna.

Domenica sera 3 marzo, intorno alle 20.00, il gruppo è intervenuto a Mongrando (strada comunale per Donato) con due squadre per ripristinare la viabilità mediante l’utilizzo dell’idrovora. Lunedì mattina, invece a Vigliano Biellese (via Moriane) è intervenuta una squadra, intorno alle 12.00, per lo svuotamento e il ripristino di fossati e tombini. Ringraziamo i volontari che operano con discrezione ogni giorno aiutando la comunità nei momenti di difficoltà.