Facebook down: problema rientrato dopo un paio d'ore...ma...per voi è stato uno sollievo o uno shock?

Nel pomeriggio di oggi martedì 5 marzo si sono verificati problemi per Facebook. Riguardavano l'inserimento delle password, l'accesso ai propri profili. Impossibile per alcune ore consultare le pagine di solito accessibili da ogni tipo di dispositivo elettronico. Panico? Per qualcuno sì, altri se la sono cavata con un "finalmente ognuno si farà gli affari suoi", altri ancora hanno continuato imperterriti a cercare di entrare senza successo, per alcune ore, telefonando ad amici e conoscenti vari per sapere se anche a loro non funzionava.

Ora il problema sembra rientrato, ma qualche ora off line è stata una vera scommessa per qualcuno, che ha anche iniziato a chiedersi se effettivamente senza social si vivrebbe meglio....

E voi cosa ne pensate? Come avete vissuto queste ore senza Facebook?