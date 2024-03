Emergenza freddo: grande la generosità dei Biellesi all'asta, ma serve ancora un piccolo aiuto

E' stata davvero importante la generosità dei Biellesi nell'ambito di "Artisti e autori per Emergenza Freddo” l' asta benefica che si è svolta domenica 3 marzo presso il Centro Dinamico in via Delleani a Biella. Obiettivo dell'iniziativa, era raccogliere fondi per l’edizione di quest’anno che ha esordito lo scorso 20 novembre e che ha particolari esigenze di supporto da parte di donatori, in ragione dell’elevato numero di persone senza fissa dimora che stanno trovando ricovero notturno grazie al dormitorio e agli ulteriori 26 posti aggiuntivi messi a disposizione attraverso il Progetto. E il risultato è stato più che soddisfacente per gli organizzatori, il gruppo di coordinamento del progetto: dall'asta sono stati raccolti oltre 3 mila euro.

Come sempre, da quando il progetto è iniziato 12 anni fa, è stata l’associazione di volontariato “La Rete” a raccogliere le donazioni, con il supporto del CTV – Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli.

"Ci eravamo posti come obiettivo massimo di arrivare a raccogliere 3 mila euro e abbiamo anche per poco ma superato la cifra, e siamo contentissimi - commenta il battitore d'asta Marco Cassisa, da 6 anni coordinatore della raccolta fondi per il CTV - . In tutto è stato detto che servirebbero 6 mila euro per arrivare tranquillamente alla fine ed è stato fatto un passo importante in quel senso. In sala nella serata ci saranno state almeno una sessantina di persone, giovani, anziani, famiglie e tenendo conto anche del maltempo erano davvero tante. Grazie davvero alla generosità di tutti e anche degli artisti che ci hanno donato le loro opere per la causa. Tra loro Fulvio Platinetti, Damiano Andreotti, Max Hirzel, Marida Augusto, Elio Vittonetto, illustrazioni del disegnatore Lele Corvi, ma ce ne sono ancora tanti altri. Manca ancora un piccolo passo ma la direzione è quella giusta".

Non tutte le opere sono però state aggiudicate. Chi non ha dunque avuto la possibilità di partecipare all'asta domenica, potrà chiedere informazioni alla Caritas visionando le opere sulla pagina Facebook di Emergenza Freddo e dare ancora il proprio aiuto al progetto. In questo caso non ci saranno rilanci ma si acquisteranno a prezzo della base d'asta.

Il coordinamento del progetto Emergenza Freddo è in capo al Comune di Biella, divenuto dall’1 novembre scorso capofila del ‘Sistema Marginalità’, ovvero quel ‘sistema’ che include dormitorio, sportello Senza Dimora, accoglienze temporanee, housing first e sportello casa. Da oltre dieci anni tutto questo è realizzato nel Biellese in stretta collaborazione con il Terzo Settore (l’attuale accordo è siglato con Coop. Maria Cecilia,Coop. Anteo, Coop. La Famiglia, Caritas, Associazione La Rete), in partenariato con il Consorzio IRIS (che mette a disposizione il personale per il coordinamento) e il CISSABO (che mette a disposizione un appartamento di accoglienza temporanea).

Alle istituzioni e Enti del Terzo Settore già citati si aggiungono per supportare e realizzare il progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Croce Rossa Italiana sez. Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL BI, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione Tunka, Associazione NOmafiebiella.