Nel fine settimana la Strada Panoramica Zegna chiusa per pericolo valanghe

Le previsioni meteo di domani sabato 2 marzo e domenica danno forti nevicate sopra gli 800 metri, e la Provincia di Biella ha deciso quindi da domani in serata per la chiusura della della Strada Panoramica per pericolo valanghe.

Il consiglio è quindi per gli abitanti di Oriomosso Superiore e di Sassaia quello di portare la macchina a Oriomosso nella parte di sotto o a Campiglia o Piaro.