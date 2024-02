Si apre oggi la 61a edizione di Filo

La 61a edizione di Filo, Salone internazionale dei filati e delle fibre, si inaugura oggi presso Allianz MiCo – Milano (via Gattamelata 5). La fiera si conclude domani, 29 febbraio. Dalle 9 alle 18 nella prima giornata e dalle 9 alle 17 nella seconda giornata, a Filo visitatori e stampa possono scoprire e “toccare con mano” i filati, le fibre, i materiali, le coloriture, i finissaggi e le lavorazioni di grandissima qualità, destinati all’alto di gamma.

Nel pieno rispetto dei concetti di efficacia, concretezza e professionalità ai quali da sempre si ispira Filo, lo spazio espositivo è organizzato in modo da dare grande visibilità ai prodotti in esposizione, sia per la disposizione razionale degli stand delle aziende, sia per gli allestimenti sempre più suggestivi dell’Area dedicata ai “Dialoghi Creativi” – che include il Quick Delivery Point e “Un Filo per la maglia” – e dell’Area Sostenibilità, con i filati e i materiali realizzati con processi produttivi sostenibili dalle aziende che aderiscono a FiloFlow.

In tutti questi spazi trova espressione la ricchezza creativa e qualitativa delle proposte delle aziende, perfettamente inserite in una scenografia ispirata a “Ir-Reality Show” – il tema scelto da Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo) per le proposte creative della 61a edizione di Filo. Grazie alla crescita costante del numero di espositori e visitatori esteri, acquista sempre più visibilità il carattere di Filo quale fiera internazionale.

Nella 61a edizione, il Salone ospita la delegazione di buyer stranieri organizzata in collaborazione con Agenzia ICE Roma e composta da 27 professionisti del tessile in arrivo da Francia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Turchia, Cina, Danimarca, Tunisia, Corea del Sud. Sempre rivolta all’internalizzazione è la collaborazione tra Filo e Regione Piemonte: Ceipiemonte – l’agenzia regionale per l’internazionalizzazione – ha infatti organizzato una delegazione di dieci buyer, provenienti da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito. A conclusione della visita in fiera - sempre nel contesto della collaborazione tra Filo e Regione Piemonte - è previsto inoltre uno study tour nel Biellese, che permetterà al gruppo di buyer di approfondire la conoscenza dell’eccellenza produttiva del distretto tessile biellese.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, afferma: “In apertura della 61a edizione di Filo, desidero ringraziare le aziende che di edizione in edizione ci rinnovano la loro fiducia. È grazie alla qualità e all’innovazione dei loro prodotti che Filo ha potuto conquistare un posto di particolare rilievo nel panorama fieristico internazionale. Voglio anche ringraziare Agenzia ICE Roma e la Regione Piemonte attraverso Ceipiemonte per il contributo che hanno dato – e continuano a darci – nel rendere Filo sempre più un punto di riferimento nel panorama fieristico internazionale. Da parte nostra, puntiamo a rendere ancora più concreta ed efficace la nostra attività, affinché Filo sia sempre più una piattaforma di lavoro, dove condurre affari proficui e di qualità”.

Continua Monfermoso: “Il filo conduttore della 61a edizione di Filo è rappresentato dalla creatività e dall’innovazione responsabile. Noi di Filo contribuiamo a dare visibilità all’impegno dei produttori tessili sul tema della sostenibilità, sia ambientale sia sociale, attraverso il progetto FiloFlow, che ormai coinvolge la grande maggioranza delle aziende che partecipano a Filo. Per la cerimonia di inaugurazione della 61a edizione abbiamo voluto fare un passo in avanti, affrontando il concetto di circolarità nel tessile. Lo facciamo con ospiti di assoluto rilievo, che proporranno al pubblico di Filo la loro esperienza concreta, seguendo l’approccio di concretezza ed efficacia che da sempre caratterizza Filo. Buon lavoro a tutti!”.