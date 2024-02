M-App Hotel SPB vince contro la quarta in classifica San Rocco, è un netto 3 a 0

M-App Hotel SPB difende egregiamente il Palapajetta, con una buona prestazione corale. Grande vittoria soprattutto perché permette ai biellesi di continuare a lavorare bene in settimana, senza preoccupazioni.

Prova molto convincente per i giovani biellesi che fin dal primo set hanno dimostrato di poter condurre la gara. Piccola accelerata per i novaresi del San Rocco nel secondo, che però viene chiuso a favore di casa ai vantaggi. Nel terzo la M-App Hotel SPB prende un vantaggio di 5 punti e lo gestisce fino alla fine, chiudendo sul 25 a 20 il set e la partita. Buona prestazione offensiva, con tanti giocatori in doppia cifra.

Il commento di Filippo Sarasino: "Nonostante la relativa assenza di un giocatore importante come Mazzoli, abbiamo giocato un’ottima partita contro la quarta in classifica. La voglia di vincere ci ha sicuramente spinto a fare qualcosa in più rispetto all’avversario, che ha mollato nel proseguire dei set. Adesso continuiamo su quest’onda, provando a fare ancora tanti punti in questi mesi di campionato.”

M-App Hotel SPB - San Rocco Novara 3-0

Parziali: 25-21; 25-19; 20-25; 25-19.

Tabellino: Berteletti 10, Castrovilli 1, Mazzoli 5, Rolando 3, Sarasino 11, Stragiotti 13, Vacca 9, Vicario 1. Libero: Pelosini. NE: Maio.