Esclusivo - Carramba che sorpresa: Tony Filoni prepara un panino per Fratoianni a Biella FOTO e VIDEO

Esclusivo - Carramba che sorpresa: Tony Filoni prepara un panino per Fratoianni a Biella (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Il piazzale è quello della Provincia di Biella, ritrovo del popolo della notte anche se siamo solo alle otto di sera, una città che sta finendo il suo turno settimanale per dare spazio al weekend. Accompagnato da Roberto Pietrobon si staglia in piazza la figura di uno dei leader della sinistra italiana, al secolo Nicola Fratoianni, carattere toscano e umbro di adozione.

La sua visita non è il proemio di un convegno o di un incontro con iscritti e simpatizzanti, ma il pegno di una promessa, sbocciata il 25 aprile, e frutto di una comune passione culinaria: assaggiare i panini di Tony, sindaco di Mongrando, ma da sempre una bandiera dell’impegno politico a sinistra qui nel Biellese. “Sono venuto esclusivamente a Biella come pagamento di una promessa sottoscritta a Milano con Tony per 'assaggiare' il frutto del suo lavoro – spiega - Avevo un impegno a Torino così ho deciso di onorare questo debito e ho gustato un panino squisito, tant’è vero che tra un po’ farò il bis”.

Comune passione fra i fornelli? “Una passione vera per la cucina, mi piace andare a fare la spesa, trovare i prodotti buoni e cucinare, tutto questo mi rilassa e posso dare libero sfogo alla mia inventiva, amo moltissimo il pesce” ha confidato ai nostri taccuini. Poi ha aggiunto: “Qual è la caratteristica di un buon amministratore? Penso che debba sempre avere in testa, per operare bene, la quotidianità con uno sguardo rivolto al futuro, con la speranza, ma anche con la concretezza di saper lavorare per il cambiamento. Il senso della politica è questo costruire il cambiamento. Un buon politico deve avere passione, essere disponibile e anche un discreto sognatore, dove quest’ultimo sostantivo non vuol dire essere fuori dalla realtà, ma avere una visione”.

Sulle elezioni europee alle porte, quali i temi principali? “Per funzionare – sottolinea - gli Stati Uniti d’Europa devono lavorare su temi come pace, disarmo, giustizia sociale. L’Europa è stata troppo silente in questi ultimi anni deve tornare a far sentire la sua voce, una voce autorevole. Meno ego e più generosità questa la bandiera che possiamo e dobbiamo sostenere”

.Infine, sul fronte delle alleanze, si sta costruendo un fronte più largo?“Con questa legge elettorale costruire un fronte largo diventa una necessità per combattere queste destre cercando di costruire un’alternativa credibile” afferma al termine della chiaccherata. Dalla cucina alla politica il passo è stato breve, ma poi il leader di Sinistra Italiana è salito sul banco con Tony Filoni e il dialogo è passato anche per il calcio, con Fratoianni nei panni dell’interista e Filoni in quello del laziale. E visti gli ultimi risultati sono entrambi soddisfatti, un gemellaggio sportivo e di cucina, il cuore invece batte per entrambi a sinistra.