Chiara Fontana agli eventi di Candelo in occasione del mese dedicato alla donne

Il Comune di Candelo e il Consiglio della Biblioteca Civica L. Pozzo propongono a marzo una serie di iniziative dedicate alle donne. Le quattro iniziative, condivise con la consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Candelo, Erika Vallera, hanno avuto anche il patrocinio della Consigliera di Parita’ della Provincia di Biella e sono state inserite nel calendario provinciale del tavolo "Una città per le donne".

“Noi a Candelo, come sempre, cerchiamo di andare oltre le parole di circostanza” affermano Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, e la delegata pari opportunità Erika Vallera “Candelo punta sulla cultura, sull’arte, sull'educazione, sul coinvolgimento: nulla di meglio dei libri per lanciare messaggi e contenuti che rimangono nel tempo, piccoli semi che sanno far crescere la cultura della parità, della tolleranza, della consapevolezza, del coraggio.”

“Lavorare insieme è importante per sviluppare progetti concreti e condivisi -affermano Mariella Biollino (presidente Consiglio di Biblioteca), Rosita Barco (presidente Banca del tempo) , e Michele Carini, presidente Ass Culturale Orizzonti creativi- e, dopo l’isolamento del Covid, il metodo della coprogettazione favorisce il confronto e aiuta nella realizzazione delle iniziative stesse”.

Ecco gli appuntamenti :

-SABATO 2 Marzo 2024 - ORE 16.30- 18.00. Sala affreschi P.C. Robiolio Chiara Fontana presenta la Danza dell’ispirazione. Robin edizioni -

- SABATO 9 Marzo 2024 - ORE 15.30- 18.00 . Sala affreschi P.C. Robiolio A mani nude e a cuore aperto. Arte e letteratura. Letture animate. Esposizione artistica. Micro evento in collaborazione con Ass . Orizzonti Creativi Verranno proposte alcune tematiche, identificate leggendo le composizioni dei Poeti e osservando le opere pittoriche e scultoree degli Artisti, che evidenzieranno le molteplici valenze dell’Universo Femminile: Attraverso queste tematiche saranno presentate le opere letterarie

SABATO 23 Marzo 2024 - ORE 16.30- 18.00 . Sala affreschi P.C. Robiolio Donne straordinarie. La storia di Lidia Poet, prima donna laureata in giurisprudenza nel 1878. Racconto per immagini a cura di Katiuscia de Pieri ed Erika Vallera.

Domenica 24 Marzo 2024 - ORE 16.30- 18.00 –Sala Cerimonie nel Ricetto Bea Buozzi presenta L’anno dei destini incrociati – Morellini editore …e per i più piccoli in biblioteca

SABATO 9 Marzo 2024 ore 10.00-11.30 . Letture e racconto per immagini su alcune donne straordinarie a cura prof. Barbara Cancian . Per bambini 8-11 anni. Su prenotazione watsapp biblioteca 015.2534118