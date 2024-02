Biella, un anno in vetrina: presentata la programmazione annuale 2024 di Spazio Cultura.

12 mesi di esposizioni, mostre e laboratori in centro a Biella completamente gratuiti: è stata presentata oggi la programmazione 2024 di Spazio Cultura, la sede espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Una vetrina a disposizione di artisti, enti e associazioni che, nata nel 2009, è cresciuta negli anni valorizzando gli archivi fotografici e le collezioni d’arte della Fondazione sviluppando al contempo un dialogo costante con gli enti del territorio che hanno finalità di sviluppo sociale e culturale.

“La programmazione di Spazio Cultura è da sempre strettamente legata al Biellese e ha particolare attenzione alle scuole”, spiega la Referente dell’Area Comunicazione Federica Chilà. “Concepito sin dall’inizio come uno spazio vivo e aperto in cui valorizzare gli archivi fotografici e le collezioni d’arte acquisite negli anni dalla Fondazione, Spazio Cultura è cresciuto sviluppando nuove progettualità collegate a specifici progetti sostenuti dall’Ente, dando spazio a temi sociali o di attualità e svolgendo anche una funzione aggregativa come luogo di ritrovo per appassionati d’arte, di fotografia e più in generale di temi biellesi, una piccola community tematica”.

“Dopo il Covid questo è il primo anno in cui viene presentata un’articolata programmazione annuale di Spazio Cultura – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Palazzo Gromo Losa srl Michele Colombo – e i primi riscontri di questi mesi sono molto positivi in termini di pubblico e di interesse delle scolaresche: la mostra di Graziano Dalla Fontana ha avuto circa 500 visitatori mentre quella in corso dedicata alla street artist Shamsia Hassani, realizzata in collaborazione con l’Associazione Mafalda VocidiDONNE odv, è già giunta a 1.100 visitatori, segno che l’interesse del pubblico è alto. Stiamo inoltre sperimentando un collegamento con le mostre in corso a Palazzo Gromo Losa, che è un po’ il fil rouge che attraversa tutta la nostra programmazione culturale, volta alla creazione di occasioni ed eventi che contribuiscano a vivacizzare la città”.