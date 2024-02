Stazione di Asti: rischia la vita attraversando ripetutamente sui binari

Un gesto folle e pericoloso, che poteva avere conseguenze tragiche. È quello compiuto da un ragazzo, che ieri pomeriggio ha attraversato i binari della stazione di Asti, nonostante il divieto visivo e acustico, esponendosi al rischio di essere investito da un treno in arrivo.

A notare la sua incauta azione è stato un agente di polizia, fuori servizio, che si trovava in stazione e che ha subito allertato i colleghi della polizia ferroviaria, impegnati in attività di pattugliamento lungo linea. Gli agenti hanno contattato la sala operativa compartimentale e i dirigenti movimento della stazione, per interrompere la circolazione ferroviaria e prevenire incidenti.

Si sono poi recati sul posto, dove hanno trovato anche il personale della Squadra Mobile, che, avendo appreso la notizia, si era portato in stazione per dare supporto. Il ragazzo è stato bloccato e messo in sicurezza, prima che potesse causare danni a sé o ad altri. Interrogato dagli agenti, il giovane ha dichiarato di aver avuto un litigio con un amico e di non essersi accorto dei cartelli di divieto.

Una spiegazione poco convincente, che non ha evitato al ragazzo di essere redarguito per la sua imprudenza e di ricevere una sanzione amministrativa ai sensi del regolamento ferroviario.