Caffè Alzheimer, AMA programma la ripresa a Cossato e Trivero

Nuova tappa del percorso dei Caffè Alzheimer di AMA Biella con un incontro al quale ha partecipato in qualità di relatore il dottor Dario Amati del reparto di Geriatria dell’Ospedale di Biella.

Dopo la parentesi in tour nei caffè storici della città, per questo incontro il Caffè Alzheimer Biella è tornato al centro Mente Locale, utilizzando gli spazi dell’immobile che sono condivisi col ristorante Villa Boffo Cucina & Cocktail.

I Caffè Alzheimer si inseriscono tra le attività consolidate che AMA Biella e Fondazione Cerino Zegna portano avanti insieme dal 2009 per affrontare i disturbi cognitivi. Si tratta di incontri informali di fronte a una fetta di torta e una bevanda calda durante i quali, con la guida di un esperto diverso ogni volta, si esplorano aspetti differenti dell’invecchiamento attivo. L’obiettivo è quello di sedere attorno allo stesso tavolo persone con decadimento cognitivo, persone in salute, familiari, operatori, volontari in modo da favorire lo scambio orizzontale di competenze, al di fuori dei “ruoli” assegnati dal contesto relazionale in cui una persona vive o dai pregiudizi sociali.

Il Caffè Alzheimer attivo in questo momento è quello in città a Biella ma l’obiettivo di AMA è far ripartire nei mesi prossimi anche quelli di Cossato e di Trivero, recuperando una presenza sul territorio che è stata interrotta dalla pandemia.

I Caffè Alzheimer a Biella continueranno fino a giugno con un incontro al mese, sempre di martedì, della durata di circa un paio d’ore.

La partecipazione è libera e le consumazioni sono offerte dagli organizzatori.

Per informazioni sulle prossime date, ci si può rivolgere alla segreteria di AMA Biella al centro Mente Locale 015.401767 oppure scrivere a info@amabiella.it