Rosazza, le vasche del lavatoio torneranno al loro antico splendore: lo annuncia il sindaco Delmastro

“Le vasche del lavatoio sono salve”. A darne l'annuncio, poco fa, il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro.

E aggiunge: “Grazie ai bandi di Fondazione CR Biella e di Fondazione CRT torneranno al loro vecchio splendore. L'amministrazione non si è data per vinta ed è andata a caccia di finanziamenti. Senza soldi si può, occorre solo tanto olio di gomito. Non smetteremo mai di ringraziare i dipendenti tutti che fanno squadra con noi e in particolare l'ufficio tecnico su cui grava un numero enorme di lavori pubblici”.