Biella, i trattori tornano in campo: la protesta in Piazza Martiri.

Continua la protesta degli agricoltori biellesi e di tutta Italia: la manifestazione in Piazza Martiri riprende quella di Roma, che negli ultimi giorni ha visto oltre 100 mezzi sfilare per le vie della capitale. A distanza di soli 10 giorni si ripete la marcia che aveva portato i mezzi ad occupare il piazzale di Città Studi, ma oggi senza corteo.

Gli agricoltori intendono porre un accento sulle questioni già note: le problematiche relative ai pannelli solari, che tolgono spazio alle coltivazioni; alle normative sui derivati come le farine di insetti e la carne sintetica; l’aumento del gasolio, che incide significativamente sul costo delle lavorazioni e ai contributi a favore dei campi incolti o abbandonati.

I presenti dichiarano di apprezzare il grande sostegno dei cittadini che durante le manifestazioni li incitano e gli esortano a proseguire: “Ma le parole non bastano – afferma il rappresentante – Se solo una minima percentuale di coloro che ci hanno visto sfilare, invece che recarsi al supermercato, venisse ad acquistare direttamente dal produttore, non avremmo problemi. La grande distribuzione offre una comodità che noi non possiamo fornire, ma pare che nessuno sia intenzionato a cambiare abitudini. Al di là della tendenza a sfavorire l’agricoltura, il nostro sostentamento dipende da questioni culturali: occorre sensibilizzare i cittadini e far sì che il ‘monopolio’ dei grandi magazzini, venga rivolto ai produttori. Senza il concreto supporto della comunità, il destino di questo settore è segnato”.