Soccorso Alpino, anche 4 biellesi a Ceresole Reale per la giornata di mantenimento della qualifica tecnica

Erano presenti anche 4 biellesi alla giornata di mantenimento della qualifica tecnica del Soccorso Alpino. Il corso si è svolto oggi, 11 febbraio, a Ceresole Reale, dove ha avuto luogo una prova tecnica con tanto di intervento simulato e la presenza di istruttori e valutatori.

Non è la prima volta che il personale biellese si mette alla prova: ogni anno, infatti, si affrontano prove e discipline diverse proprio per mantenersi in costante aggiornamento. A questo momento hanno preso parte i TeSA, i Tecnici di Soccorso Alpino che guidano e coordinano le operazioni di soccorso sui terreni di montagna.

Sono diverse le loro competenze tecniche, come ad esempio la progressione da capocordata su itinerari alpinistici o la conoscenza delle strategie per calate in parete. Hanno anche una formazione sull'uso dell'elicottero per il trasporto in quota e tutto ciò che può riguardare gli aspetti sanitari.

A Biella, la delegazione del Soccorso Alpino conta 6 tecnici operativi.