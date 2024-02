Team Volley, grandi soddisfazioni per il settore giovanile: i risultati del weekend, FOTO

UNDER18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Heka Volley Gaglianico 3-0

(25-21/25-16/25-21)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 2, Gariazzo 4, Macchieraldo 14, Fontana 9, Cena 18, Damo 2, Guzzo (L1), Panaia 1, Sola 2, Piletta 3, Vioglio (L2), Zignone 5. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Bene il risultato… male tutto il resto. Queste partite ci dovrebbero servire per lavorare sull'affiatamento, sui movimenti, sulle combinazioni d'attacco. Per provare soluzioni che possono essere preziose più avanti. Diventiamo invece supponenti, convinte di sistemare in qualche modo le cose e diventiamo imprecise, molli e farraginose, sprecando occasioni di importanza capitale. Accediamo al tabellone finale dove affronteremo al primo turno San Rocco, formazione che ha disputato l'Eccellenza territoriale. Possiamo giocarci le nostre carte ma servirà uno spirito totalmente diverso, che rispecchi il nostro valore, lo stesso messo in campo a Omegna. D'ora in avanti prestazioni da “Dr.Jekyll e Mr.Hyde” possono costare carissime: da oggi, come dicono negli Stati Uniti, è win or go home».





UNDER16

DE MORI TEAMVOLLEY – Arona Volley U16 3-1

(25-9/24-26/25-19/25-19)

Coach Marco ALLORTO: «Prestazione un po' altalenante. Buono il rendimento in battuta di Piletta nel primo set e di Lanari nel terzo. Dopo un primo parziale vinto con poche difficoltà, abbiamo pagato lo scotto di alcune distrazioni superflue, perdendo la seconda frazione nonostante un buon recupero. Nel terzo e quarto set abbiamo recuperato, riuscendo quindi a controllare il gioco per portare a casa un ottimo risultato».





UNDER14

Omniaset SAS S2M Volley Vercelli – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-3

(11-25/19-25/25-23/25-13/12-15)

Coach Ivan TURCICH: «Ultima gara del girone che si è conclusa con un bel 3-2 combattuto. Sul 2-0 di vantaggio ci siamo fatte rimontare da un Vercelli in gran spolvero, che ha concesso veramente poco. Fortunatamente, abbiamo avuto la capacità di riprendere la gestione della gara al quinto set e abbiamo dimostrato di essere i primi in classifica per un motivo: non molliamo mai. Concludiamo con una sola sconfitta (al tie-break) in tutto il girone e ci posizioniamo terzi a livello di classifica avulsa. La strada è difficile ed in salita, ma stiamo ponendo le basi per creare una nuova generazione di pallavoliste con fame di vittoria».





UNDER13 e UNDER12

Koala Pallavolo Sant’Alessandro – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (18-25/13-25/16-25)

Anna TIBI (capitano): «Una partita combattuta, ma in cui comunque siamo riuscite a mantenere un buon distacco dall’avversario. Abbiamo giocato bene, nonostante alcune piccole imperfezioni che tuttavia non hanno pesato molto, considerando i parziali finali».

Virtus Biella Fucsia – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 2-1 (15-11/14-15/15-14)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Virtus Biella Nera 3-0 (15-2/15-5/15-11)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Gaglianico Vs 2-1 (15-12/14-15/15-10)

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0 (15-11/15-5/15-4)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Gaglianico Volley School 0-3 (4-15/3-15/7-15)

Coach Alessia DIEGO: «Secondo concentramento Under12 per le atlete più giovani del TeamVolley. Si iniziano a percepire i primi miglioramenti: la squadra Bianca ha vinto due partite, lottando e perdendo solo con la Virtus. Anche per le più piccoline della squadra Blu si è vista una crescita nella gestione dello spazio: stanno imparando le nozioni di base per coprire il campo, come le rotazioni. Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane».