Sostenibilità, convivialità, biodiversità: torna a Biella SEMIncontri

Il 18 febbraio, a Cittadellarte in via Serralunga 27 a Biella, si terrà un evento dedicato allo scambio, che vedrà al centro un elemento inconsueto: i semi. “Le semenze - hanno esordito gli organizzatori - spesso sono gestite dalle multinazionali. Con la nostra iniziativa vogliamo fare fronte a questa criticità: i semi prodotti in modo naturale devono poter essere rimessi a terra per nuove coltivazioni e condivisi”.

SEMIncontri è un evento incentrato sullo scambio dei semi: chiunque potrà ‘barattare’ i propri con quelli di altri; non solo, anche chi non ne dispone può partecipare, lasciando un’offerta libera agli agricoltori o a chi li metterà a disposizione. Gli scambi potranno avvenire nell’arco di tutta la durata dell’appuntamento, ossia dalle 10 alle 18, negli spazi che ospitano la mostra Biella Città Arcipelago Demopratico. L'evento è stato organizzato da una serie di figure appassionate al tema delle semenze: Simona Ceresa, Mauro Lombardi, Laura Maffei, Manuela Tamietti, Stella Nieto, Paola Palestro, Armona Pistoletto e Glauco Tortoreto.

L'iniziativa prevede anche numerosi talk afferenti ai temi toccati dalla giornata: dalle 10:30 alle 11:20 gli Arbonauti presentano il libro L’Orto di Barbagiò e i bambini spaziali dell'Associazione Tanaliberatutti; dalle 11:30 alle 12:10 Claudia Loizzo dei Trafficanti di Pasta terrà un intervento intitolato Recupero, coltivazione e trasformazione dei frumenti landraces: potenzialità agroalimentari e buone prassi; dalle 12:15 alle 13 Fabio Porta con Progetto Biodiversità biellese. A seguire, alle 13, è previsto SEMIpranzo, un pasto condiviso: “Tutte le pietanze portate dovranno contenere semi e chi ha piacere racconterà la sua SEMIricetta”.

Chi non prenderà parte a questo pranzo potrà mangiare al Bistrot Le Arti che per l'occasione, proporrà polenta concia, acqua e caffè a 8€. I talk riprenderanno al pomeriggio: dalle 15 alle 15:45 Mauro Lombardi si soffermerà sulle modalità e funzioni della Banca dei Semi; dalle 16 alle 17 Alice Pasin terrà lo speech intitolato Un'alleanza di mani che seminano: i semi si salvano insieme; dalle 16 alle 16:30 Storie di Piazza proporrà un evento di lettura e uno animazione, intitolati rispettivamente Jack e il Fagiolo magico e L'erbario di Frida Kahlo di Exlibris20; alle 16:30 Giada Ceresa curerà un laboratorio di creazione di Seed bombs, intitolato Porta a casa la magia della natura; Tutta la giornata sarà infine possibile partecipare a un evento artistico di pittura collettiva e al body painting curato da Diana Rivadossi.