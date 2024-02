Provincia, on line il bando per il Consiglio della Fondazione CRT - Foto archivio newsbiella.it

Sul sito della Provincia di Biella è pubblicato un avviso per presentare le candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito Fondazione CRT nominerà un componente del consiglio della fondazione in rappresentanza delle Province di Biella e Vercelli (link https://www.provincia.biella.it/notizie/fondazione-cassa-di-risparmio-di-torino-designazione-di-candidati ).

La proposta di candidatura deve pervenire alla Provincia di Biella, in forma esclusivamente digitale, entro e non oltre le 12 del 21 febbraio, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito provinciale al link https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php , previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La Provincia non terrà in considerazione istanze pervenute con altri mezzi, oltre il termine, e già pervenute in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso.