TT Biella presenta i risultati degli incontri: gli esiti degli ultimi tornei.

Gli atleti di vertice del TT Biella erano impegnati, nell’ultimo weekend, in due diverse sedi: i big della B1, Simone Cagna e Vincenzo Carmona, a Terni, per disputare il torneo nazionale di 2^ e 3^ categoria; quelli della C1, Fabio Cosseddu, Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino, in riviera ligure, a Varazze, per prendere parte al torneo open interregionale.

Lo scorso weekend, invece, i giovani del TT Biella hanno partecipato al Grand Prix giovanile.

Iniziando dal torneo di Varazze, da segnalare le due belle prestazioni di Cosseddu e Passaro. Entrambi superano il girone “da secondi”, con le vittorie sui numeri tre e quattro dei rispettivi gironi, perdendo dalla testa di serie del raggruppamento. Poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, ancora due vittorie contro atleti più quotati; Fabio Cosseddu sul campano Stellato e sul portacolori del Milano Sport Garbati, e Matteo Passaro sul toscano Grulliero e sul ligure Lepra. Ambedue raggiungono così i quarti di finale, dove vengono poi fermati rispettivamente da Mazzocco e Racca. Prosegue invece il periodo non positivo di Tommaso Sorrentino che non riesce ancora a tornare ai suoi consueti livelli di gioco.

A Terni, torneo da dimenticare per Vincenzo Carmona. Nella gara riservata agli atleti di terza categoria, il biellese partiva quale prima testa di serie; nel girone iniziale non trova ostacoli, ma subito dopo inciampa al primo turno del tabellone, contro l’atleta del CRAL Roma, Rossetti, che lo estromette dalla gara in quattro set.

Nella gara superiore giocava Simone Cagna e, con i colori del Norbello, il coach Sergei Mokropolov. Cagna non appare da subito in buona forma: la qualità del gioco espresso lascia perplessi, e il biellese appare attendista e rinunciatario: perde quindi tutte le tre partite disputate, senza mai entrare nel vivo dei match. Sergei Mokropolov, superato il girone in seconda piazza alle spalle di Endrizzi, esce subito nel pre-turno per mano di Sofia.

Si è disputata, domenica 27 gennaio, la quarta prova del Grand Prix giovanile regionale.

La gara, organizzata dalla società valdostana Coumba Freide, si è svolta nella palestra dell’impianto polisportivo del piccolo comune di Gignod, situato alle porte di Aosta ai piedi della valle del Gran San Bernardo e della Valpelline.

La partecipazione è stata lusinghiera, con 140 atleti in rappresentanza di ben dodici sodalizi sportivi, tra cui Domodossola, Alessandria e Oleggio.

Molte società hanno optato per la Vallèe per questioni di vicinanza; altre per la novità che rappresentava l’ubicazione della sede; e qualcuno anche per evitare i temibili avversari dell’armata di Verzuolo, che ospitava l’altra prova che si è svolta in concomitanza. Alla fine, caso più unico che raro, l’adesione alla prova nord (Gignod) è stata più numerosa di quella sud: a Verzuolo, infatti, erano presenti poco più di 110 iscritti, appartenenti a otto società sportive, tra cui Genova, con i padroni di casa a rappresentare ben il 55% dell’intero lotto.

Undici giovani atleti del TT Biella hanno preso parte alle gare valdostane: Alessio Peretti, Daniele Milanesi, Emilia Vasylyshyn, Gabriele Carisio, Giacomo Riva, Jacopo Siciliano, Wu Jin Hao, Lorenzo La Porta, Luca Rizzo, Chen Shi Yi e Stefano Torrero.

Per quanto riguarda i risultati, Emilia Vasylyshyn è prima nell’under 9 e terza nell’under 11, Giacomo Riva, all’esordio assoluto, vince l’under 9 davanti a Chen Shi Yi, L Lorenzo La Porta è secondo nell’under 11, mentre Stefano Torrero chiude la gara riservata agli under 21 in terza piazza.

La prossima prova si svolgerà a Villadossola domenica 25 febbraio.

