Gaglianico, gli alunni in visita didattica presso il Comune

Lunedi 5 febbraio i giovani studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Gaglianico hanno visitato gli uffici comunali, progetto che rientra nelle attività di orientamento scolastico avente lo scopo di portare a conoscenza dei ragazzi, che a breve intraprenderanno gli studi scolastici superiori, quali siano le attività principali del Comune in ambito di ruoli e competenze, attraverso un’esperienza diretta e concreta.

Ad accogliere il primo gruppo rappresentato dagli studenti della terza A dell’Istituto comprensivo di Gaglianico è stato il sindaco Paolo Maggia che ha spiegato a grandi linee le competenze dell’amministrazione, il ruolo del sindaco, degli assessori e dei consiglieri e le principali attività che svolge il Comune al servizio dei suoi cittadini.

Il sindaco accompagnato da Lorena Valla responsabile dei servizi scolastici ha invitato i ragazzi ad occupare le poltrone in sala consiliare, coinvolgendoli in una divertente rappresentazione in cui hanno idealmente indossato le vesti di sindaco, presidente del consiglio, assessori e consiglieri; simulazione molto apprezzata che ha avuto grande partecipazione attiva con domande e confronti spontanei e pertinenti.

Gli studenti sono stati informati sulle competenze dei vari servizi, sull’importanza del rispetto delle leggi e dei principi che regolano la pubblica amministrazione, evidenziando loro l’importanza della conoscenza delle funzioni svolte da ogni ufficio per l’assunzione di una consapevolezza presente, in qualità di giovani cittadini e futura in qualità di cittadini fruitori, diretti ed indiretti, dei servizi erogati dal Comune.

A conclusione dell’incontro con i ragazzi il sindaco Maggia ha aggiunto: “Per quanto mi riguarda la soddisfazione più grande è quella di poter aiutare qualcuno quando questi mi chiede supporto: in quel momento tutte le responsabilità, le fatiche e l’impegno svaniscono”.

Prossimo appuntamento con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, classi seconde e terze, è fissato per il 15 febbraio p.v. per la partecipazione ad un convegno patrocinato dal Comune contro le dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti, social e relazioni tossiche, che avrà luogo presso la sala auditorium del palazzo municipale.