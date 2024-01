Street Art Contest di M-AppHotel, rivelati i vincitori FOTO e VIDEO

Nella giornata di ieri lunedì 29 gennaio sono state rivelate le opere vincitrici dello Street Art Contest di M-AppHotel che abbelliranno la struttura.

In tutto quelle che troveranno spazio al M-AppHotel sono 11. I primi tre classificati:

- 1° "Battito" di MBAG, Margherita Bobini e Andrea Gritti

- 2° "Senso unico" di Daniela Galluzzo (Rocciolo)

- 3° "On the Road" di Alessandro Compagnin.

Le altre: Il Cuore; Viaggi 301023, composizione (Marco Marcarelli); Strada, fonte di vita (Tommaso De Chiari); Love on the road (Roberto Schirripa); Il cuore sulla strada – omaggio a Keit Haring (Rachele Lepora e Giorgia Panaia); Sarà per te (Antonella Guarano); Così ogni notte (Luciano Angeleri); L’alba di un nuovo viaggio (Mike Spina).

La giuria era composta da Roberto Dorigo di DNheArt, Rita Mancini, Romina Moglia-Galleria Montmartre, Stefano Ceretti, Cristina Argentero, Emanuele Bottigella e Zelia Monteleone.

A volere fortemente questa iniziativa è stata Fausta Murdaca: "Personalmente adoro il colore, motivo per cui abbiamo deciso di abbellire le testate dei letti con opere d'arte, e il contest è stato un successo. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno partecipato".