Cossato ricorda il sindaco Ezio Abate, il figlio Marco: “Dopo 50 anni tanta gente ti ricorda sempre, con affetto e riconoscenza”

“Caro Papà, devo dire che venerdì sera è stata una bella e commovente serata. Sono passati 50 anni ma tanta gente ti ricorda sempre, con piacere, affetto e riconoscenza”. A scriverlo Marco Abate, sui propri canali social, a pochi giorni dalla serata di ricordo del padre (e indimenticabile sindaco di Cossato) Ezio, che ha visto una grande partecipazione di cittadini biellesi.

“C'era tanta gente, e tante persone mi hanno telefonato prima e dopo, tanti amici non hanno potuto partecipare a causa dell'età avanzata, e molti purtroppo non sono più con noi, ma è come ci fossero stati – si legge nel post - Grazie Papà per i valori, l'esempio, l'onestà, lo spirito democratico e inclusivo con l'aggiunta di molta concretezza che mi hai lasciato, e che hai lasciato alla tua/nostra Cossato. Come ho avuto modo di dire diverse volte, Tu e la Mamma ci siete comunque sempre stati e mi avete accompagnato nel mio percorso di vita. Grazie per tutto”.