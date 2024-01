Il saluto di Fenoglio a Don Attilio: "Tra i suoi insegnamenti ricordo l’importanza di ascoltare sempre il prossimo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nell’atto del suo meritato “ pensionamento “ quale sacerdote, anche a Sandigliano non possiamo dimenticare Don Attilio Barbera e sua sorella Rosanna. Come tanti cittadini di Sandigliano ho ricevuto da Don Attilio i sacramenti,dal battesimo alla cresima, nonché le sue lezioni di catechesi. Don Attilio nel suo ruolo di parroco è stato anche un eccellente educatore sapendo unire autorevolezza e capacità di dialogo con il mondo giovanile, coinvolgendo con grande seguito di partecipazione i giovani nelle tante iniziative svolte in oratorio, nei campeggi estivi di morge e di Pollone, nelle iniziative socio-educative quali il “campo di Lavoro “.