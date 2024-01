Che differenza c'è tra RC aziendale e RC professionale

Le polizze di responsabilità civile (RC) aziendale e professionale sono strumenti fondamentali per la tutela finanziaria di imprese e professionisti. Pur condividendo l'obiettivo generale di coprire i danni causati a terzi, queste due tipologie di polizze presentano differenze significative che è essenziale comprendere per effettuare una scelta informata e adatta alle proprie esigenze. In questo articolo, esploreremo a fondo le distinzioni tra la polizza aziendale e una polizza rc professionale , evidenziando le specifiche coperture e le situazioni in cui ciascuna si rivela più vantaggiosa.

La polizza RC Aziendale

La polizza RC aziendale è progettata per proteggere le imprese da responsabilità legali legate alle loro attività commerciali. Solitamente, questa polizza copre danni causati a terzi in relazione alle operazioni quotidiane dell'azienda, inclusi incidenti sul luogo di lavoro, danni a proprietà terze o lesioni fisiche causate da prodotti o servizi dell'azienda.

Tra le principali caratteristiche di una polizza RC aziendale si annoverano la copertura delle spese legali, la responsabilità per danni materiali e personali, nonché eventuali danni conseguenti a errori professionali se l'azienda fornisce servizi professionali.

La polizza RC Professionale

Diversamente dalla polizza aziendale, la polizza RC professionale è mirata a fornire una copertura specifica per i professionisti che esercitano attività specializzate. Questa tipologia di polizza è particolarmente rilevante per avvocati, medici, consulenti finanziari, architetti e altri professionisti che offrono servizi basati sulle proprie competenze.

Le polizze RC professionali coprono solitamente errori professionali, omissioni, negligenza o violazioni contrattuali commesse durante l'esercizio delle mansioni professionali. La copertura è personalizzata in base alla specifica professione, riflettendo le sfide e le responsabilità uniche di ciascun settore.

Le principali differenze tra una polizza RC aziendale e una RC professionale

La polizza RC aziendale è progettata con uno sguardo attento alla protezione dell'azienda nel suo complesso e delle sue attività commerciali globali. Questo significa che la copertura si estende a danni causati a terzi in relazione alle operazioni quotidiane dell'azienda, compresi incidenti sul luogo di lavoro, danni a proprietà terze e lesioni fisiche derivanti da prodotti o servizi aziendali.

D'altra parte, la polizza RC professionale offre una copertura specifica focalizzata sugli errori e le omissioni legate all'esercizio della professione. È particolarmente rilevante per avvocati, medici, consulenti finanziari e altri professionisti che forniscono servizi basati sulle proprie competenze.

La differenza nei tipi di danneggiati coperti rappresenta un'altra distinzione chiave tra le due polizze. La RC aziendale copre danni causati a terzi in relazione alle attività commerciali dell'azienda. Ciò comprende danni materiali e personali che possono verificarsi durante l'erogazione di prodotti o servizi aziendali. Una polizza RC professionale si focalizza invece sul proteggere contro i reclami da parte di clienti o terzi che subiscono danni a causa di errori professionali del titolare della polizza. In questo caso, la copertura è mirata specificamente agli aspetti legati all'attività professionale del soggetto assicurato.

La gestione degli errori professionali costituisce un elemento cruciale per entrambe le polizze, ma con alcune differenze sostanziali. La RC aziendale offre una copertura limitata per errori professionali, spesso inclusa come opzione aggiuntiva. In questo modo, l'azienda può estendere la protezione anche a situazioni legate a eventuali sbagli nell'erogazione di servizi o produzione di beni.

La polizza RC professionale, invece, fornisce una copertura specifica per errori, omissioni o negligenze nel contesto delle attività professionali. Questo è particolarmente importante per i professionisti che devono affrontare rischi specifici legati all'esercizio della loro professione.