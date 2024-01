Intra, trovato un cadavere al lago Maggiore

È stato recuperato, nella tarda mattinata di oggi, dai Vigili del fuoco il cadavere di un uomo affiorato nel tratto di lago antistante il parco Cavallotti. L' allarme è scattato alle 8,30 quando un passante ha notato il corpo galleggiare in acqua. Dalle 9,30 sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Castelli per l'autopsia che dovrà accettare le cause della morte. Prematura ogni ipotesi. Lo stato di decomposizione fa presumere che il corpo fosse in acqua da giorni, trascinato fino a Intra dalle correnti del lago.