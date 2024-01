SEND, per il cittadino il servizio notifiche digitali della PA

E’ attivo per i cittadini SEND, il servizio notifiche digitali della pubblica amministrazione, voluto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire minori oneri di notifica ai cittadini, e risparmiare spesa pubblica.

La piattaforma digitalizza e semplifica la notificazione con valore legale degli atti amministrativi, affiancandosi all’ordinario sistema analogico, amplia le possibilità d’invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni, garantendo una maggiore efficienza e sicurezza a favore di pubblica amministrazione e cittadini.

Alla piattaforma si accede tramite Carta di identità elettronica (Cie) o Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Il servizio funziona su base volontaria, quindi solo per chi deciderà di gestire interamente in formato digitale tutti i propri servizi burocratici, che verranno notificati all’indirizzo pec, tramite app, oppure via sms. In assenza di recapiti digitali, SEND inviale notifiche in maniera tradizionale, tramite una raccomandata.

Informazioni al link https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini