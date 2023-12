A Tollegno è "vietato il gioco del pallone"

A novembre il campetto Franco Bor a Tollegno è stato smantellato , come è stato deciso dal tribunale.

E sempre come è stato deciso dal tribunale, in quella stessa zona, non si potrà più giocare a pallone. A dare spiegazione alla cartellonistica apparsa in questi giorni sulle ceneri del campetto è il Comune attraverso un post sui social.

"Buongiorno a tutti. Come avete potuto vedere, abbiamo appena installato i due cartelli ai lati dell'ex Campetto Franco Bor. Vogliamo chiarire che questa non è stata una iniziativa voluta dell'Amministrazione Comunale, ma semplicemente abbiamo eseguito quanto predisposto dalla sentenza del tribunale, che oltre allo smantellamento del Campetto, imponeva anche l'installazione di questi due cartelli, ai due estremi dell'area oggetto di intervento. Sottolineiamo che il gioco della palla è da intendersi vietato esclusivamente nell'area dove sorgeva il Campetto e nelle immediate vicinanze della proprietà adiacente, e non in tutto il parco. Il cartello che è stato fotografato in un post precedente, verrà in seguito ricollocato, una volta che verranno eseguite le piantumazioni, all'interno dell'area attualmente oggetto di intervento".