Addio Bianca Rosa Zumaglini, lutto nel Biellese: il ricordo del sindaco di Candelo

“La nostra comunità si stringe con affetto e riconoscenza nel ricordare Bianca Rosa Zumaglini 99enne che per tutti noi è stata e rimarrà 'Bianca delle Conserve' titolo che nasce dalla collaborazione con La Stampa dai primi anni '60”. A parlare sui propri canali social il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Classe 1926, biellese, è stata una donna d’altri tempi, elegantemente semplice e dalla grande cultura. Giornalista e consulente delle principali testate enogastronomiche italiane, ha vissuto a Candelo ed è stata animatrice di corsi di cucina che partono dalle origini dei piatti, rivolgendosi a un pubblico di tutte le età. A convincerla a pubblicare i primi libri sul tema è Mariella Biollino. Da quindi inizia a fare ricerche sui piatti tradizionali del territorio, andando a parlare direttamente con le persone per recuperare quei saperi che si tramandano oralmente e che rischiano di andare perduti. Ha tenuto corsi all’Università Popolare e condotto conferenze e dal 1997 è stata componente dell’Accademia Italiana della Cucina”.

Per Gelone “Bianca Rosa non era solo una maestra nella preparazione delle conserve: era un punto di riferimento, una donna capace di insegnare senza imporsi, di custodire ricette antiche come si custodisce una promessa e di condividerle con generosità. Attraverso i suoi gesti, sempre precisi e pazienti, ci ricordava che il tempo speso bene è tempo che nutre non solo il corpo, ma anche l’anima. Chiunque leggesse un suo libro scopriva qualcosa di più di un semplice ricetta: portava con sé una storia, un ricordo, un frammento di identità del nostro territorio”.

“Come sindaco, e prima ancora come cittadino, desidero esprimere la gratitudine di tutta la comunità – sottolinea - Bianca Rosa ha saputo incarnare valori autentici: la cura, la costanza, l’amore per la propria passione e per le proprie radici. La sua vita è stata un esempio luminoso di come la semplicità possa trasformarsi in eccellenza, e di come un gesto quotidiano possa diventare cultura condivisa. La salutiamo con rispetto e commozione, certi che il suo insegnamento continuerà a vivere nei nostri gesti, nei nostri sapori e nel nostro modo di custodire ciò che conta davvero. Alla famiglia va il nostro abbraccio più sincero. A Bianca Rosa, il nostro ricordo grato e affettuoso”.