Ronco Biellese, la biblioteca “a caccia” di suggerimenti per nuovi libri

La biblioteca comunale “Elisabetta Bertieri” di Ronco Biellese ha ottenuto dal Ministero della Cultura un contributo per acquisire nuovi libri e chiede l’aiuto di tutti per raccogliere suggerimenti di acquisto che andranno ad ampliare il proprio catalogo.

Questo autunno il Comune ha infatti partecipato al bando “Fondo Editoria Libraria – DL 201/2024” aggiudicandosi una cifra consistente che può essere spesa esclusivamente per l’acquisto di nuovi volumi. Nell’ottica di andare incontro alle esigenze dei lettori, i volontari che gestiscono la struttura hanno pensato di aprire un canale di ascolto che permetta a chi lo desidera di segnalare titoli di interesse. Le categorie vanno dai romanzi di autori italiani e stranieri a saggi su argomenti di attualità, spiritualità e crescita personale, oppure che riguardino vari temi di interesse generale; dai libri sul territorio e sulla storia locale a quelli per bambini e ragazzi. Per proporre un titolo o per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero di telefono 015.461556, scrivendo all’indirizzo email bibliotecaronco@gmail.com oppure compilando a mano i moduli presenti nella sede di via IV Novembre 2.

“L’invito è ovviamente aperto a tutti – spiega la presidente della biblioteca Luisa Soffiantino - Cittadini, insegnanti, educatori, genitori e appassionati di lettura non solo di Ronco. I suggerimenti saranno preziosi per orientare le scelte sul mercato editoriale e per soddisfare le esigenze di lettura della nostra comunità. Una comunità sempre più numerosa, come testimonia la crescita del numero di prestiti sia di adulti che di bambini. Come volontari organizziamo presentazioni con scrittori, fotografi e altri protagonisti della cultura, organizziamo incontri con le scuole dell'infanzia e primaria del paese e dei paesi vicini per stimolare la fantasia, la creatività e la lettura. Siamo grati per il continuo sostegno della comunità biellese e siamo ansiosi di condividere nuove letture e iniziative con chi lo vorrà”.