Grandi eventi a Candelo, tempo di bilanci. Gelone: “Aumenteremo parcheggi e forse uso di navetta”

Tempo di bilanci a Candelo dopo i grandi appuntamenti di Natale. A tracciare qualche valutazione il sindaco Paolo Gelone: “Da una parte c'è l'innegabile successo, sempre maggiore, degli eventi a Candelo, frutto di impegno e sinergie importanti che valorizzano Candelo e la rendono una realtà unica e speciale nel Biellese, in Piemonte e in Italia. Dall'altra c'è anche la necessità di gestire sempre meglio questo successo. In questi anni in collaborazione tra Comune e Pro Loco abbiamo già sperimentato diverse azioni per gestire i flussi (prenotazioni online, fasce orarie, ecc.).Come amministrazione ci siamo impegnati anche ad aumentare via via i parcheggi, alcuni predisposti appositamente proprio per gli eventi con la preziosa collaborazione della Protezione Civile”.

“L'obiettivo – annuncia - per il futuro, visto i numeri crescenti, è di aumentare ancora i parcheggi disponibili e di verificare nuovamente la possibilità di una navetta. In passato era stata scartata non tanto per i costi, quanto perché non aveva avuto riscontro ed era stata utilizzata molto poco.In questi giorni ho ricevuto moltissimi complimenti per un dicembre davvero speciale per Candelo, tra evento e TV, ma non possiamo e non dobbiamo adagiarci sugli allori: occorre riuscire a gestire le cose perché tutto questo abbia il più possibile un impatto positivo per tutti”.

“Sono anche a disposizione per proposte e dialogo costruttivo, anche perché è solo così che si raggiungono risultati veri – sottolinea Gelone - Altrimenti il rischio è di ridurre tutto a commenti sterili che non fanno bene a nessuno, mentre invece molti possono essere spunti di discussione interessanti. A breve verrà svelata una strategia legata proprio alla valorizzazione del commercio locale in tutto il paese: perché il cuore di Candelo è fatto di tante attività che ci circondano e ci aiutano tutti i giorni”.