Signora di Castelletto dedica una poesia a tutti i Carabinieri d'Italia

Nei giorni scorsi, in occasione delle imminenti festività natalizie, la poetessa amatoriale Franca Fontanella di Castelletto Cervo ha consegnato, ai militari della Stazione Carabinieri di Mottalciata in Salussola, una poesia, da lei dedicata a tutti i Carabinieri d’Italia ed inserita in una sua personale raccolta di testi, particolare raccolta di poesie della scrittrice, con proverbi e detti dialettali della frazione Garella di Castelletto Cervo.

Per l’occasione, è stata ricevuta dal Comandante della Stazione, Maresciallo Leonardo Porreca, unitamente ad altri militari effettivi a quel Comando Arma. Alla signora è stato consegnato, in segno di grande riconoscenza, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri.