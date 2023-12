Regione Piemonte investe sul miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali

Migliorare i servizi digitali regionali per permettere una migliore accessibilità, e dunque una miglior fruizione, degli stessi da parte dei cittadini che sono gli utenti finali dei servizi. Questo l’obiettivo, delineato in una misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata alle pubbliche amministrazioni, per la quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – una delle 55 pubbliche amministrazioni in Italia che hanno aderito al progetto - e l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Tre gli obiettivi del programma presentato da Regione Piemonte, il cui fine prioritario è quello di perseguire il miglioramento dell’accessibilità dei propri servizi digitali in modo da consentirne l’utilizzo da parte di chiunque: acquisire tecnologie e strumenti dedicati ai dipendenti regionali con disabilità, capitolo sul quale sono stanziati 140mila euro; organizzare interventi di formazione per tutti i dipendenti regionali per aumentare la sensibilità sui temi dell’accessibilità digitali (ammonta a 139mila euro la cifra stanziata su questo specifico capitolo) e migliorare i servizi online lavorando sulla riduzione degli errori di accesso relativi ad almeno quattro servizi online scelti dall’amministrazione tra quelli maggiormente utilizzati dai cittadini.

«Regione Piemonte – commenta l’assessore regionale all’Innovazione e Digitalizzazione - ha da sempre una sua sensibilità nel garantire l’inclusione di tutti in un mondo che cambia molto velocemente con il digitale. È importante non creare nuove barriere nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione per far sì che l’accessibilità al digitale sia universalmente perseguibile. Con questo Piano operativo dimostriamo attenzione in tal senso sia verso i dipendenti sia verso i cittadini fruitori dei servizi».